Kas uus väljavalitu? Naistemees Ron Nõmm veedab aega kauni brünetiga

Ron Nõmm ja salapärane Natalja on ühiselt piltidel olnud juba eelmise aasta septembrist, kui Ron osales peol, mis tundus olevat Natalja 25. sünnipäev.

Väike otsimine näitab, et tegu on Natalja Zjuzkova nimelise naisterahvaga, kes tegutseb ilualal. Ta elab Tallinnas ja vähemalt Facebooki kohaselt on ta vallaline.