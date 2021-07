Queen teenib "Bohemian Rhapsody" filmi eest 100 000 naela päevas

" Bohemian Rhapsody " on praeguse seisuga teeninud üle 900 miljoni dollari ning bändi liikmed Brian May, Roger Taylor, John Deacon ja Mercury varavaldajad teenivad selle eest igapäevaselt suure summa, kirjutas NME.

Mitte, et bändiliikmed oleksid enne vaesuses virelenud, aga film on nende kukruid kenasti täitnud. Music News raporteeris, et aasta enne filmi teenis bänd aastas enne makse 11,8 miljonit naela, ning käive oli 21,9 miljonit.

Brian May rääkis eelmisel aastal, et nad arutasid filmile järje tegemist ning kuigi huvi oli suur ja arutelu tõsine, siis ei usuta, et selles loos on midagi, millest saaks järje teha.