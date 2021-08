Ajastu lõpp? OnlyFans keelab enda keskkonnas porno

See aga ei tähenda, et muu alasti sisu postitamine oleks keelatud. Kuid ka see sisu peab olema kooskõlas OnlyFansi uute tingimustega, kirjutas BBC.

Teadaanne tuleb pärast seda, kui BBC News küsis saidilt kommentaari avalikuks saanud illegaalse sisu kohta. OnlyFans sõnas, et muudatus on tingitud panganduspartnerite surve tõttu. Portaal on pandeemia ajal kõvasti kasvanud ja sellel on nüüd üle 130 miljoni kasutaja.

"Selleks, et garanteerida meie portaali pikaajaline jätkusuutlikus ja pakkuda meie loojatele ja fännidele kõikehõlmavat kogukonda, peame me oma sisu suuniseid muutma," andis OnlyFans avalduses teada.

Londonis baseeruv sotsiaalmeedia platvorm võimaldab oma kasutajatel postitada endast alasti videoid ja pilte ning küsida siis selle eest jootraha või teenustasu.

Loojad saavad postitada kõike alates kokandusest kuni fitness-videodeni välja, aga portaal on siiski kõige enam tuntud pornograafia poolest. Kõige selle juures küsib OnlyFans endale 20 protsenti kasutaja teenistusest.

Dokument, mida kirjeldatakse kui järgimise juhend, näitab, et kuigi illegaalne sisu on kustutatud, siis saavad OnlyFansi moderaatorid anda kasutajatele mitmeid hoiatusi enne, kui nende konto kustutatakse.

Modereerimise spetsialist ja lastekaitse ekspert sõnas, et OnlyFansil on ikka teatud tolerantsus illegaalse sisu osas.

OnlyFans vastas BBC uuringule, öeldes, et dokumendid ei ole ametlikud juhtnöörid ega käitumisjuhendid, nad ei tolereeri kasutajatingimuste rikkumist ning nende vanuse kontrollimine on põhjalikum kui globaalsed standardid samalaadsete veebisaitide puhul.

Portaal, mille lõi 2016. aastal Essexi ärimees Tim Stokely, on varasemalt langenud suure kriitika alla, kui lasi alaealistel valesi isikut tõendavat dokumente kasutades seal sisu avaldada. Juunis avastas BBC News, et portaalis olid üleval mitmed illegaalsed kujutised alla 18-aastastest, kuigi see on portaali reeglite vastane.