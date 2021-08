Merylin Nau avaldas eelmise aasta 21. oktoobril, et ta kutsuti telekanali TLC saate "90 päeva kihlatud" katseesinemisele, ning kaks nädalat hiljem 9. novembril, et ütles saatele jah-sõna. Nau on algusest peale selgeks teinud, et tema armastust ja midagi püsivat otsima ei lähe, aga osaleb saates miljonite jälgijate ja raha pärast.