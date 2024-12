Ilmaveere rajamine tõi abikaasa tugevuse esile! Lenna Kuurmaa: kõige suurem üllatus oli see, kui võimekas on Lauri

„Kogu projekt on olnud siiani jätkusuutlik ja meie jõud ei rauge. Tänaseks on olnud kõik ka kasumlik. Loomulikult on meil suured võlad ja me ei ole kõigega tasa tulnud, kuna selleks läheb mitukümmend aastat. Meil on plaanis kasvada ja arendada ka meie enda tegevusvaldkondi,“ räägib Lenna. Kui mõelda järgmisel aastal eesootavatele maksutõusudele, teeb see tema sõnul pigem ettevaatlikuks. „Ega me ei jää keegi sellest puutumata, et hinnad tõusevad ja elu läheb inimestel keerulisemaks. Kuid usun, et ka sellest on võimalik välja tulla ja ehk mingi hetk muutub olukord stabiilsemaks,“ sõnab Lenna optimistlikult.