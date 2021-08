Samas tuleb Rammuli sõnul teinekord vajadusel ka pikemalt käia psühhoteraapias ning probleemile individuaalselt läheneda. "Kui tahtmine on, siis saab abi ka seksisõltuvuse puhul. Inimest päris ümber ei ehita, aga kui tublisti tegutseda, saab need sündmused kenasti kontrolli alla. Päris nii see seksisõltuvus ikka ka ei ole, et täiskasvanud inimese käekesed-jalakesed ei kuula sõna."